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        Haberler Gündem Ocak 2024 Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde? İşte Fed toplantı tarihleri!

        Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte toplantı tarihleri!

        Piyasa takipçileri tarafından yakından takip edilen Fed kararlarının ocak ayında ne olacağı merak konusu oldu. Fed yılın ilk faiz kararını açıklayacak. ABD Merkez Bankası ocak ayı faiz kararı, PPK toplantısı sonrasında kesinlik kazanacak. İşte "Fed faiz kararı ne zaman belli olacak?" sorusunun yanıtı ile ilgili merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2024 - 01:13 Güncelleme: 23.01.2024 - 01:13
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        Piyasaların gözü Jerome Powell'ın açıklamalarına çevrildi. ABD Merkez Bankası PPK toplantı takvimine göre bu sene 8 toplantı düzenlenecek. Ocak ayı Fed faiz kararı beklentileri, kararların açıklanacağı tarih ve konuyla ilgili detayları sizler için haberimizde derledik. İşte Fed faiz toplantısı ve kararları hakkında merak edilen soruların yanıtı...

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        OCAK FED FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?

        ABD Merkez Bankası Ocak ayı FED faiz kararı toplantısı 30-31 Ocak 2024 tarihlerinde düzenlenecek. Toplantı ardından faiz kararı ise 21.00-21.30 arasında duyurulacak.

        2024 FED FAİZ KARARI TOPLANTISI TARİHLERİ

        2024 yılında 8 FED toplantısı düzenlenecek. İlk toplantı Ocak ayında olacak. Diğer toplantı tarihleri şöyle:

        19-20 Mart,

        30 Nisan-1 Mayıs,

        11-12 Haziran,

        30-31 Temmuz,

        17-18 Eylül,

        6-7 Kasım

        17-18 Aralık.

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        FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

        Küresel piyasalarda Noel tatili dönüşü işlem hacimleri düşük seviyede kalmayı sürdürse de ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine gelecek yılın mart ayında başlayabileceğine yönelik öngörülerin güçlü kalması risk iştahını desteklemeye devam ediyor.

        Yaklaşık 2 yıldır süregelen enflasyonla mücadele kapsamında atılan "şahin" adımların gelecek yıl yerini faiz indirimlerine bırakacağına kesin gözüyle bakılıyor.

        Fed'in küresel bazda söz konusu adımlara öncülük edeceği tahmin edilirken, Fed üyelerinin sözle yönlendirmelerine karşın para piyasalarındaki fiyatlamalarda ilk faiz indirimi için mart ayı öne çıkmaya devam ediyor.

        Söz konusu gelişmeler tahvil piyasalarında alıcılı seyri desteklemeyi sürdürürken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,88 ile temmuzdan bu yana en düşük seviyeye yakın seyrediyor.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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