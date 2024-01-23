Ocak 2024 Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde? İşte Fed toplantı tarihleri!

Ocak 2024 Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde? İşte Fed toplantı tarihleri!

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Piyasaların gözü Jerome Powell'ın açıklamalarına çevrildi. ABD Merkez Bankası PPK toplantı takvimine göre bu sene 8 toplantı düzenlenecek. Ocak ayı Fed faiz kararı beklentileri, kararların açıklanacağı tarih ve konuyla ilgili detayları sizler için haberimizde derledik. İşte Fed faiz toplantısı ve kararları hakkında merak edilen soruların yanıtı...