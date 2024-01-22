Ocak 2024 Kabine Toplantısı ne zaman? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı, gündem maddeleri neler?

Ocak 2024 Kabine Toplantısı ne zaman? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı, gündem maddeleri neler?

Kabine Toplantısı için geri sayım başladı. Yılın ilk toplantısı hatırlanacağı gibi 16 Ocak tarihinde gerçekleşmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşecek toplantıda gündeme dair birçok konu ele alınacak. Peki, "Ocak 2024 Kabine Toplantısı ne zaman? bu hafta Kabine Toplantısı olacak mı, gündem maddeleri neler? İşte 2024 Kabine Toplantısı tarihi...

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Normal şartlarda iki haftada bir gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın gerçekleşeceği tarih merak konusu oldu.

Yeni Kabine Toplantısı'nın yapılacağı tarihle ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı. Kabine Toplantısı'nın 29 Ocak'ta yapılması bekleniyor.