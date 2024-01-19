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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Ocak ayı enflasyon beklentisi açıklandı! 2024 Ocak enflasyon oranı rakamları ne zaman açıklanacak? - Merak Edilenler Haberleri

        Ocak ayı enflasyon beklentisi anketi paylaşıldı! 2024 Ocak ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak?

        Ocak ayı enflasyon oranı bekleniyor. Ocak ayı enflasyon rakamları için gözler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'e çevrildi. Merkez Bankası'nın reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinin yanıtladığı Piyasa Katılımcıları Anketi ile yıl sonu ve Ocak ayı enflasyon beklentisi tahmini belli oldu. İşte 2024 Ocak enflasyon oranının açıklanacağı tarih ve beklenti anketine dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2024 - 11:47 Güncelleme: 19.01.2024 - 11:47
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        Pek çok ekonomik kalemi doğrudan etkileyen enflasyon rakamlarının açıklanacağı kritik tarih bekleniyor. Yılın ilk enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından kamuoyu ile paylaşılacak. Peki, Ocak ayı enflasyon oranı rakamları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 Ocak ayı enflasyon beklentisi anketi...

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        TÜRİK OCAK AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor. Ancak hafta sonuna denk gelen günlerde bir sonraki pazartesi günü açıklanıyor. Buna göre; Ocak ayı enflasyon rakamları 5 Şubat 2024 Pazartesi günü saat 10.00'da belli olacak.

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        YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

        Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) bu anket döneminde yüzde 42,04 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 41,23 iken, bu anket döneminde yüzde 39,09 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 24,82 ve yüzde 23,69 olarak gerçekleşmiştir.

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        12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

        2024 yılı Ocak ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 21,92 olasılıkla yüzde 33,00 – 36,99 aralığında, yüzde 44,47 olasılıkla yüzde 37,00 – 40,99 aralığında, yüzde 24,15 olasılıkla ise yüzde 41,00 - 44,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

        Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 15,25’inin beklentilerinin yüzde 33,00 – 36,99 aralığında, yüzde 47,46’sının beklentilerinin yüzde 37,00 – 40,99 aralığında, yüzde 30,51’inin beklentilerinin yüzde 41,00 – 44,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

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        24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

        2024 yılı Ocak ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 22,33 olasılıkla yüzde 16,00 – 21,99 aralığında, yüzde 57,78 olasılıkla yüzde 22,00 – 27,99 aralığında, yüzde 8,72 olasılıkla ise yüzde 28,00 – 33,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

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        Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 25,86‘sının beklentilerinin yüzde 16,00 - 21,99 aralığında, yüzde 50,00‘ının beklentilerinin yüzde 22,00 – 27,99 aralığında, yüzde 13,79‘unun beklentilerinin yüzde 28,00 – 33,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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