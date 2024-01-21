Haberler Ekonomi Merak Edilenler Ocak ayı enflasyon beklentisi anketi açıklandı! 2024 TÜİK Ocak ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - Merak Edilenler Haberleri

Ocak ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde? Milyonlarca memur ve emekliyi doğrudan etkileyen enflasyon verileri gündemdeki yerini koruyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının bu ay ne zaman açıklanacağına ilişkin sorgulamalar yoğunlaştı. Ocak ayı enflasyon beklentisi tahmini Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi ile netleşti. İşte 2024 Ocak ayı enflasyon oranı hakkında merak edilen bilgiler... Habertürk Giriş: 21.01.2024 - 19:58 Güncelleme: 21.01.2024 - 19:58 facebook

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"Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?" sorusu yeni ayın sonlarına gelinmesiyle gündeme geldi. Ocak ayı enflasyon oranı beklentisi Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları anketi ile kesinlik kazandı. Peki, Ocak ayı enflasyon oranı ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? İşte 2024 Ocak ayı enflasyon beklentisi anketi hakkında detaylar...

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TÜRİK OCAK AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor. Ancak hafta sonuna denk gelen günlerde bir sonraki pazartesi günü açıklanıyor. Buna göre; Ocak ayı enflasyon rakamları 5 Şubat 2024 Pazartesi günü saat 10.00'da belli olacak.