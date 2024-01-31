Haberler Ekonomi Merak Edilenler Ocak ayı enflasyon beklentisi tahmini anketi: 2024 Ocak ayı enflasyon oranı verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - Merak Edilenler Haberleri

Ocak ayı enflasyon beklentisi anketi açıklandı! Ocak enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Ocak ayı enflasyon oranı rakamları için gözler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'e çevrildi. Pek çok ekonomik kalemi direkt olarak etkileyen enflasyon verilerinin ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Ocak ayı enflasyon beklentisi tahmini Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi ile netleşti. İşte 2024 Ocak enflasyon oranının açıklanacağı tarih ve beklenti anketine dair detaylar... Habertürk Giriş: 31.01.2024 - 10:17 Güncelleme: 31.01.2024 - 10:17 facebook

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Enflasyon oranı 2024 Ocak verileri şimdiden gündemdeki yerini aldı. TÜİK tarafından açıklanacak yılın ilk enflasyon rakamları için geri sayım başladı. Peki, Ocak ayı enflasyon oranı rakamları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 Ocak ayı enflasyon beklentisi anketi...

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TÜRİK OCAK AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor. Ancak hafta sonuna denk gelen günlerde bir sonraki pazartesi günü açıklanıyor. Buna göre; Ocak ayı enflasyon rakamları 5 Şubat 2024 Pazartesi günü saat 10.00'da belli olacak.