Haberler Ekonomi Merak Edilenler Ocak ayı enflasyon beklentisi yayımlandı! 2024 Ocak enflasyon oranı rakamları ne zaman açıklanacak? - Merak Edilenler Haberleri

Ocak ayı enflasyon beklentisi anketi paylaşıldı! 2024 Ocak ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? Ocak ayı enflasyon oranı bekleniyor. Ocak ayı enflasyon rakamları için gözler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'e çevrildi. Merkez Bankası'nın reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinin yanıtladığı Piyasa Katılımcıları Anketi ile yıl sonu ve Ocak ayı enflasyon beklentisi tahmini belli oldu. İşte 2024 Ocak enflasyon oranının açıklanacağı tarih ve beklenti anketine dair detaylar... Habertürk Giriş: 19.01.2024 - 19:28 Güncelleme: 19.01.2024 - 19:28 facebook

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Pek çok ekonomik kalemi doğrudan etkileyen enflasyon rakamlarının açıklanacağı kritik tarih bekleniyor. Yılın ilk enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından kamuoyu ile paylaşılacak. Peki, Ocak ayı enflasyon oranı rakamları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 Ocak ayı enflasyon beklentisi anketi...

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TÜRİK OCAK AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor. Ancak hafta sonuna denk gelen günlerde bir sonraki pazartesi günü açıklanıyor. Buna göre; Ocak ayı enflasyon rakamları 5 Şubat 2024 Pazartesi günü saat 10.00'da belli olacak.