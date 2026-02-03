ARALIK AYI ENFLASYONU NE OLDU?

Tüketici Fiyat Endeksi’ndeki (TÜFE) değişim, 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,89 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 30,89 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,89 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34,88 artış olarak gerçekleşti.