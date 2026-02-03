Yılın ilk enflasyon rakamları açıklanıyor! 2026 Ocak enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklenti ne yönde?
Yılın ilk enflasyon verileri için geri sayım başladı. 2026 Ocak ayı enflasyon rakamları için gözler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) açıklamalarına çevrildi. Bilindiği üzere enflasyon verileri, memur ve emekli maaşlarından kira artışlarına kadar birçok kalemde belirleyici oluyor. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), 2025 aralık ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,89 artarken, yıllık bazda yüzde 30,89 olarak gerçekleşmişti. Peki 2026 Ocak enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, ekonomistlerin beklentisi ne yönde?
Yılın ilk enflasyon rakamları için beklenen gün geldi. Gözler Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı enflasyon verilerine çevrildi. Ocak ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte ev ve iş yeri sahipleri ile kiracılar tarafından yakından takip edilen şubat ayı kira artış oranı netlik kazanacak. Ayrıca memur ve emekli maaşlarına yapılacak 2026 Temmuz zammı için ilk veri ortaya çıkmış olacak. Peki, 2026 Ocak enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
OCAK AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇILANACAK?
Ocak ayı enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2026 Salı günü saat 10.00'da açıklanacak.
OCAK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Şubat Salı günü açıklanacak ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 35 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete katılan ekonomistlerin ocakta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,21 oldu. Ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri yüzde 3,60 ile yüzde 4,96 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 4,21) bir önceki ay yüzde 30,89 olan yıllık enflasyonun aralıkta yüzde 29,86'ya ineceği tahmin ediliyor.
YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE KAÇ?
Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması ocak ayı itibarıyla yüzde 23,73 oldu.
ARALIK AYI ENFLASYONU NE OLDU?
Tüketici Fiyat Endeksi’ndeki (TÜFE) değişim, 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,89 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 30,89 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,89 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 34,88 artış olarak gerçekleşti.