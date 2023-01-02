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Ocak ayı kira artış oranı belli oluyor! Ocak ayı kira zammı ne kadar olacak?

Ocak ayı kira artış oranı için gözler 3 Ocak Salı günü açıklanacak Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) verilerine çevrildi. Kiracı ve ev sahipleri, on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranının ne kadar olacağını merak edip araştırmaya başladı. İşte Ocak 2023 iş yeri ve konut kira artış oranları...

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  • Ocak ayı kira artış oranı belli oluyor! Ocak ayı kira zammı ne kadar, kaç TL olacak?

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklamasının ardından Ocak ayı kira artış oranı da netlik kazanmış olacak. Ocak ayı kira artış oranı, Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) verileri ile on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenmiş olacak. Peki, "Ocak ayı kira zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte 2023 Ocak ayı kira artışı hesaplama...
  • Ocak ayı kira artış oranı belli oluyor! Ocak ayı kira zammı ne kadar, kaç TL olacak?

    KONUTLAR İÇİN KİRA SÖZLEŞMESİ DETAYI

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "1 Temmuz 2023’e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25’ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm, Adalet Komisyonu’nda Borçlar Kanunu’na eklenecek. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilme imkanı getiriliyor" demişti. Buna göre 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25’in üzerinde zam yapılamayacak.
  • Ocak ayı kira artış oranı belli oluyor! Ocak ayı kira zammı ne kadar, kaç TL olacak?

    ARALIK AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Aralık ayı enflasyon rakamlarının da 3 Ocak 2023 Salı günü açıklanması bekleniyor.

     
  • Ocak ayı kira artış oranı belli oluyor! Ocak ayı kira zammı ne kadar, kaç TL olacak?

    ARALIK AYI KİRA ARTIŞ ORANI

    Kasım ayı enflasyon rakamları 5 Aralık 2022 Pazartesi günü saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklandı. Kasım ayı enflasyon rakamlarının da açıklanmasıyla hem beş aylık enflasyon belli oldu hem de kira artış oranı belli oldu.

     
  • Ocak ayı kira artış oranı belli oluyor! Ocak ayı kira zammı ne kadar, kaç TL olacak?

    Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %84,39, aylık %2,88 oldu

    TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,36 olarak gerçekleşti. Kasım ayında ise on iki aylık ortalamalara göre %65,26 olarak gerçekleşti.

     
  • Ocak ayı kira artış oranı belli oluyor! Ocak ayı kira zammı ne kadar, kaç TL olacak?

    ARALIK AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

    KONUT ÖRNEK HESAP

     

    Mevcut Kira Bedeli: 3.000,00 TL

     

    Kira Artışı Yapılacak Ay: Kasım 2022

     

    Girdiğiniz Artış Oranı: %25

     

     
  • Ocak ayı kira artış oranı belli oluyor! Ocak ayı kira zammı ne kadar, kaç TL olacak?

    Kira Artış Tutarı: 750,00 TL

     

    Aylık Yeni Kira Tutarı: 3.750,00 TL

     

    Yıllık Yeni Kira Tutarı: 45.000,00 TL

     
  • Ocak ayı kira artış oranı belli oluyor! Ocak ayı kira zammı ne kadar, kaç TL olacak?

    İŞYERİ ÖRNEK HESAP

     

    Mevcut Kira Bedeli: 10.000,00 TL

     

    Kira Artışı Yapılacak Ay: Aralık 2022

     

    Girdiğiniz Artış Oranı: %70,36

     
  • Ocak ayı kira artış oranı belli oluyor! Ocak ayı kira zammı ne kadar, kaç TL olacak?

    Kira Artış Tutarı: 7.036,00 TL

     

    Aylık Yeni Kira Tutarı: 17.036,00 TL

     

    Yıllık Yeni Kira Tutarı: 204.432,00 TL

     
  • Ocak ayı kira artış oranı belli oluyor! Ocak ayı kira zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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