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OCAK AYI KİRA ZAMMI

İş yerlerini kiralarında uygulanan zam tavanı ise enflasyondaki on iki aylık ortalamalara göre belirleniyor. Buna göre Ocak ayı kira zammı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından saat 10.00'dan sonra belli olacak.