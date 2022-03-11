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Haberler İş-Yaşam Son dakika: Ocak ayı sanayi üretim verisi açıklandı
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Ocak ayı sanayi üretim verisi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Ocak ayı Sanayi Üretim Endeksini açıkladı. Sanayi üretimi, ocakta aylık bazda yüzde yüzde 2.4 azaldı, yıllık bazda yüzde 7.6 artış gösterdi

Son dakika: Ocak ayı sanayi üretim verisi açıklandı
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TÜİK, ocak ayı sanayi üretim verisini açıkladı. Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2022 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %8,3, imalat sanayi sektörü endeksi %7,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %5,6 arttı.

Sanayi üretim endeksi yıllık değişim oranları (%), Ocak 2022

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 2.4 AZALDI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %11,2 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi %3,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,6 azaldı.

Sanayi üretim endeksi aylık değişim oranları (%), Ocak 2022

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