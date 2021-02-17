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Ocak ayında kartlı ödemeler 103 milyar TL oldu

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Ocak ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 103 milyar TL oldu.

Ocak ayında kartlı ödemeler 103 milyar TL oldu
İHA

Pandemi ile birlikte internet alışverişlerinin artması kartlı ödeme tutarını yukarı çekiyor. Bankalararası Kart Merkezi (BKM),2021 yılının ocak ayına ilişkin verilerini açıkladı.

BKM’nin verilerine göre, ocak ayı sonunda Türkiye’de 76,5 milyon adet kredi kartı, 140,3 milyon adet banka kartı ve 44 milyon adet ön ödemeli kart kullanılıyor. 2020 yılının ocak ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 9’luk, banka kartı adedinde yüzde 5’lik, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 31’lik artış yaşandı. Toplam kart sayısı ise 260,8 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 oranında artış gösterdi.

OCAK AYINDA 103 MİLYAR TL TUTARINDA KARTLI ÖDEME YAPILDI

BKM verilerine göre, kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ocak ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 103 milyar TL oldu. Bu ödemelerin 86,2 milyar TL’si kredi kartları ile yapılırken, 15,6 milyar TL’sinde banka kartları, 1,2 milyar TL’sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı. Büyüme oranları özelinde incelendiğinde kredi kartı ile ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 13, banka kartı ile ödemelerde yüzde 28, ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 145 olarak gerçekleşti.

KARTLARLA YAPILAN ÖDEMELERDE EN FAZLA ARTIŞ ELEKTRONİK EŞYA SEKTÖRÜNDE GÖRÜLDÜ

Ocak ayında kartlarla yapılan ödemelerin sektör dağılımı incelendiğinde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla büyümenin yüzde 65 artış ve 7,8 milyar TL’lik ödeme ile elektronik eşya sektöründe olduğu görülüyor. Elektronik eşya sektörünü sırasıyla, yüzde 50 artış ve 4,5 milyar TL’lik ödeme ile yapı malzemeleri, yüzde 42 artış ve 31,7 milyar TL’lik ödeme ile market-gıda, yüzde 25 artış ve 1 milyar TL’lik ödeme ile bireysel emeklilik, yüzde 22 artış ve 5,5 milyar TL’lik ödeme ile de kamu-vergi ödemeleri sektörleri takip ediyor.

KARTLA YAPILAN KAMU-VERGİ ÖDEMELERİ GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 22 ARTARAK 5.5 MİLYAR TL OLDU

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) ilk taksidinin de ödendiği ocak ayında, bu ödemeleri kapsayan “kamu-vergi ödemeleri” sektöründe kartlı ödeme tutarı 5,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu değer 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 22’lik bir büyümeye denk gelirken vergi ödemelerinin toplam kredi kartı ödemeleri içindeki payı yüzde 4,9’dan yüzde 5,2’ye yükseldi. Kamu tahsilatlarında kartlı ödemeler yaygınlaşmaya devam ederken, finansal okuryazarlığın artmasıyla beraber bilinçlenen kullanıcılar artık kartlarını vergi gibi zorunlu ödemelerde daha çok kullanıyor.

KARTLARLA YAPILAN HER 5 TL VERGİ ÖDEMESİNİN 3 TL'Sİ İNTERNETTEN GERÇEKLEŞTİ

Bu dönemde, kamu-vergi ödemelerinde internetten yapılan kartlı ödeme işlem tutarı ise, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artışla 3,2 milyar TL’ye yükseldi. İnternetten yapılan ödemeler kamu-vergi ödemelerinde gerçekleşen kartlı ödeme tutarının yüzde 59’unu oluşturdu, yani kartlarla yapılan her 5 TL vergi ödemesinin 3 TL’si internetten gerçekleşti.

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