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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ocak ayında ne yenir? İşte mevsimi gelen meyve, sebze ve balıklar

Sağlıklı beslenmenin en önemli noktalarından biri de meyve ve sebzeleri mevsiminde tüketmekten geçiyor. Mevsimi gelen besinler; birer vitamin deposu olmakla beraber vücudun mikroplara karşı direncini de artırıyor. İşte, Ocak ayında tüketmemiz gereken besinler...

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  • Ocak ayında ne yenir? İşte mevsimi gelen meyve, sebze ve balıklar

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  • Ocak ayında ne yenir? İşte mevsimi gelen meyve, sebze ve balıklar

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  • Ocak ayında ne yenir? İşte mevsimi gelen meyve, sebze ve balıklar

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  • Ocak ayında ne yenir? İşte mevsimi gelen meyve, sebze ve balıklar

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  • Ocak ayında ne yenir? İşte mevsimi gelen meyve, sebze ve balıklar

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  • Ocak ayında ne yenir? İşte mevsimi gelen meyve, sebze ve balıklar

    TURP
  • Ocak ayında ne yenir? İşte mevsimi gelen meyve, sebze ve balıklar

    KIRMIZI LAHANA
  • Ocak ayında ne yenir? İşte mevsimi gelen meyve, sebze ve balıklar

    BROKOLİ
  • Ocak ayında ne yenir? İşte mevsimi gelen meyve, sebze ve balıklar

    PIRASA
  • Ocak ayında ne yenir? İşte mevsimi gelen meyve, sebze ve balıklar

    ISPANAK
  • Ocak ayında ne yenir? İşte mevsimi gelen meyve, sebze ve balıklar

    MANDALİNA
  • Ocak ayında ne yenir? İşte mevsimi gelen meyve, sebze ve balıklar

    PIRASA
  • Ocak ayında ne yenir? İşte mevsimi gelen meyve, sebze ve balıklar

    BEYAZ LAHANA
  • Ocak ayında ne yenir? İşte mevsimi gelen meyve, sebze ve balıklar

    KABAK
  • Ocak ayında ne yenir? İşte mevsimi gelen meyve, sebze ve balıklar

    PALAMUT
  • Ocak ayında ne yenir? İşte mevsimi gelen meyve, sebze ve balıklar

    LÜFER
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    USKUMRU

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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