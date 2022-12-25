Ocak ayında pik bekleniyor

Normalde kış aylarında etkili olması beklenen RSV, rinovirüs, influenza, streptokok gibi enfeksiyon salgınları bu yıl sonbahar aylarından beri etkili oluyor. Son dönemde çocuklar arasında korona virüsün de sık görüldüğüne dikkat çeken Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin "Bu haftaki verilere göre korona virüs görülme oranı çocuklar arasında tüm dünyada yüzde 30 artmış durumda" dedi.

OCAK AYINDA PİK BEKLENİYOR

Şu anda korona virüsün omicron varyantının çeşitli alt varyantlarının etkili olduğunu belirten Dr. Seçkin "Çocuklarda yaygın olması tüm toplumu etkiliyor çünkü evdeki büyüklere taşıyorlar dolayısıyla özellikle yılbaşından sonra ocak ayında pik yapması bekleniyor. Yine sömestr tatili de bu anlamda riskli" şeklinde konuştu. Çocuklarda son dönem aynı anda birden fazla virüs ya da bakteriye rastlandığını ifade eden Dr. Seçkin "Böyle durumlarda çocuğun durumu daha ağır seyredebiliyor. Test yaptırıp ne olduğunu öğrenmek hem tedavi açısından hem de diğerlerine bulaştırmama açısından önemli" dedi.

BULAŞICILIĞI YÜKSEK

Yuvadan üniversiteye kadar tüm okul çağındaki çocuklarda etkili olan bir salgın yaşandığını söyleyen Dr. Şirin Seçkin "Bulaşıcılığı yüksek bir varyant ama çocuklarda yetişkinlere oranla çok daha hafif seyrediyor" dedi. Doktor tarafından verilen ilaç ve antibiyotiklerin önerilen şekilde kullanılması gerektiğine dikkat çeken Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin "En önemli koruyucu aşı. Mutlaka hatırlatma dozlarına devam edilmeli ve herkes hem kendini hem de çocukları korumak için kişisel hijyenine dikkat etmeli, iyi beslenmeli, çok kalabalık ve riskli yerlerde maske takmalı" şeklinde konuştu.