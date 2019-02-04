Ocakta fiyatı en çok artan diğer ürünler arasında yüzde 63,84 ile sivri biber, yüzde 53,31 ile taze fasulye, yüzde 44,31 ile salatalık, yüzde 38,75 ile domates, yüzde 36,03 ile havuç, yüzde 28,41 ile kabak, yüzde 23,31 ile ulaşım araçlarıyla ilgili hizmetler yer aldı.
EN ÇOK ETEK UCUZLADI
Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 18,02 ile etekte gerçekleşti. Bunu yüzde 17,37 ile kadın hırkası, yüzde 15,42 ile kadın kazağı, yüzde 14,76 ile elbise, yüzde 13,77 ile anorak tip çocuk kabanı, yüzde 12,95 ile erkek kazağı, yüzde 12,72 ile erkek montu izledi.
TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, ocakta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:
|En yüksek artış gösteren seçilmiş maddeler
|Bir önceki aya göre değişim oranı
|Çarliston biber
|87,87
|Patlıcan
|80,94
|Ispanak
|67,63
|Sivri biber
|63,84
|Taze fasulye
|53,31
|Salatalık
|44,31
|Domates
|38,75
|Havuç
|36,03
|Kabak
|28,41
|Ulaşım araçları ile ilgili hizmetler
|23,31
|Resmi evraklarla ilgili hizmetler
|22,99
|Mandalina
|21,77
|Patates
|17,98
|Kuru soğan
|17,06
|Rakı
|9,23
|Yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar
|8,90
|MR ücreti
|7,50
|Ameliyat ücreti
|7,25
|Diş çekme ücreti
|6,45
|Makarna
|4,54
Ocakta fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddelerle bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:
|En az artan veya en fazla düşen seçilmiş maddeler
|Bir önceki aya göre değişim oranı
|Pijama (çocuk için)
|-3,70
|Su faturası
|-5,02
|Bebek tulumu
|-5,73
|Pantolon (erkek için)
|-6,94
|Bot (kadın için)
|-7,97
|Gömlek (erkek için)
|-8,28
|Doğalgaz
|-8,34
|Pantolon (çocuk için)
|-9,71
|Elektrik ücreti
|-10,00
|Bot (çocuk için)
|-10,03
|Sweatshirt (çocuk için)
|-10,77
|Ceket (erkek için)
|-11,53
|Kazak (çocuk için)
|-12,32
|Erkek mont
|-12,72
|Kazak (erkek için)
|-12,95
|Kaban anorak tipi (çocuk için)
|-13,77
|Elbise
|-14,76
|Kazak (kadın için)
|-15,42
|Hırka (kadın için)
|-17,37
|Etek
|-18,02
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