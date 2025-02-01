Ocak enflasyon beklenti anketi yayınlandı! Ocak enflasyonu için beklenti ne yönde?
Haftaya açıklanacak TÜİK Ocak enflasyon rakamları için piyasalarda beklenti devam ediyor. Bu kapsamda, AA Finans tarafından 20 ekonomist ile yapılan enflasyon beklenti anketi yayımlandı. Ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi Ocak ayı itibarıyla yüzde 27,58 oldu. Peki, enflasyon verileri ne zaman açıklanacak ve ekonomistlerin tahminleri hangi yönde? İşte, tüm detaylar...
Ocak ayı enflasyon verileri için gözler bir kez daha TÜİK’e çevrildi. Her ayın başında açıklanan enflasyon rakamları, Merkez Bankası’nın faiz oranını yüzde 45’e düşürmesinin ardından büyük bir merakla bekleniyor. Ayrıca, AA Finans tarafından yayımlanan beklenti anketi de piyasaların genel durumu hakkında önemli ipuçları veriyor. İşte, Ocak ayı enflasyon beklenti anketi sonuçları...
TÜİK OCAK ENFLASYON VERİLERİNİ NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor. Ocak ayı enflasyon rakamları 3 Şubat 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da belli olacak.
OCAK ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ YAYINLANDI
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Şubat Pazartesi günü açıklanacak ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,29 oldu. Ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri yüzde 3,75 ile yüzde 5 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 4,29), bir önceki ay yüzde 44,38 olan yıllık enflasyonun yüzde 41,11'e ineceği öngörülüyor.
Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi ocak ayı itibarıyla yüzde 27,58 oldu.
Tüketici Fiyat Endeksi, Aralık 2024'te yüzde 1,03 artış kaydetmişti.
TÜİK 2024 ARALIK ENFLASYON VERİLERİ NE OLMUŞTU?
Tüketici Fiyat Endeksi, Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 1,03, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yüzde 0,4 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 44,38, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 28,52 olarak kayıtlara geçti.