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Buna göre, yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 59,5, yüzölçümü yüzde 36,4, değeri yüzde 86,3, daire sayısı yüzde 33,4 arttı.

Yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüz ölçümü 99,2 milyon metrekare olurken, bunun 57,2 milyon metrekaresinin konut, 23,2 milyon metrekaresinin konut dışı ve 18,8 milyon metrekaresinin ortak kullanım alanı olduğu görüldü.

Kullanma amacına göre 69,3 milyon metrekareyle en yüksek pay, iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binaların oldu. Bunu 7,7 milyon metrekareyle bir daireli ikamet amaçlı binalar izledi.

İZİN BELGESİ VERİLEN YAPILARIN YÜZ ÖLÇÜMÜ AZALDI

Belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinde bina sayısı yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 ve değeri yüzde 34,3 artarken, yüz ölçümü yüzde 1,3, daire sayısı yüzde 1,5 azaldı.

Bu yapıların toplam yüz ölçümü 85,2 milyon metrekare olarak hesaplanırken, bunun 47,7 milyon metrekaresini konut, 20,3 milyon metrekaresini konut dışı ve 17,3 milyon metrekaresini ortak kullanım alanları oluşturdu.

Kullanım amacına göre 62,7 milyon metrekareyle en yüksek pay, iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binaların oldu. Bunu 4,4 milyon metrekareyle toptan ve perakende ticaret binaları izledi.