Ocakta da kültür - sanat ve eğlence
İstanbul'un kültür, sanat ve eğlence hayatının en keyifli etkinlik mekânlarından Maximum Uniq'de eğlence ocak ayında da devam edecek
İstanbul’un kültür, sanat ve eğlence hayatının en keyifli etkinlik mekânlarından Maximum Uniq'de eğlence ocak ayında da devam edecek
Mekân, Ocak ayında tiyatro oyunlarından, çocuk gösterilerine, tek kişilik oyunlardan, yarışmalara, ilizyon gösterilerinden konsere kadar farklı etkinliklere ev sahipliği yapacak ve yıldız isimleri sahnesinde ağırlayacak.
Haluk Bilginer, Zuhal Olcay, Demet Akbağ, Salih Bademci, Engin Günaydın, Cengiz Bozkurt, Serkan Keskin, Taner Ölmez, Aslı İnandık, İbrahim Selim gibi yıldız isimler, Maximum Uniq'te hayranlarıyla buluşacak.
Maraton, 4 Ocak’ta İbrahim Selim İle Bu Gece’yle başlayacak. Usta oyuncular Haluk Bilginer ve Zuhal Olcay'ın başrolünü paylaştığı 'Kel Diva', 23 ve 24 Ocak’ta sahnede olacak. 18 ve 30 Ocak'ta İbrahim Selim ile Quiz Night, 11 ve 25 Ocak’ta Yasemin Şefik’ten Uyduruk Sonlar, 27 Ocak’ta Gomidas izleyicilerle buluşacak.
8 Ocak’ta tiyatro festivali kapsamında Nora, 10 Ocak’ta Aslı İnandık’ın başrolünde olduğu yeni tiyatro oyunu ‘Hamiyet’, Engin Günaydın’ın yazdığı ve başrolünde oynadığı ‘Hücreler’ ise 19,20, 21, 28 ve 29 Ocak’ta Maximum Uniq sahnesinde olacak.
12 Ocak’ta Öteki, 23 ve 24 Ocak’ta Kel Diva, 25 Ocak’ta Saatleri Ayarlama Enstitüsü, 31 Ocak’ta da Aydınlık Evler, Maximum Uniq’te seyirci ile buluşacak.
ÇOCUKLARA MÜJDE
Maximum Uniq’te sömestir tatilinde çocuklar için de yok yok! 13, 22 ve 26 Ocak’ta Güldüy Güldüy Show Çocuk, 23 Ocak’ta Nasreddin Hoca, 24 Ocak’ta The Illusıonist, 20 Ocak’ta Olivier Twist, 21 Ocak Seksen Günde Dünya Turu, 27 Ocak’ta Hay Aksi Beethoven, 28 Ocak’ta ise Kelimeler Adası ile tatilin tadı Maximum Uniq’te çıkacak.
MAXIMUM UNIQ OCAK AYI ETKİNLİK TAKVİMİ
4 OCAK PERŞEMBE... İBRAHİM SELİM İLE BU GECE
8 OCAK PAZARTESİ... NORA
10 OCAK ÇARŞAMBA... HAMİYET
11 OCAK PERŞEMBE... UYDURUK SONLAR YASEMİN ŞEFİK
12 OCAK CUMA... ÖTEKİ
13 OCAK CUMARTESİ... GÜLDÜY GÜLDÜY SHOW ÇOCUK
18 OCAK PERŞEMBE... İBRAHİM SELİM İLE QUIZ NIGHT
19 OCAK CUMA... HÜCRELER
20 OCAK CUMARTESİ... HÜCRELER
20 OCAK CUMARTESİ... OLIVER TWIST
20 OCAK CUMARTESİ... THE RINGO JETS
21 OCAK PAZAR... HÜCRELER
21 OCAK PAZAR... SEKSEN GÜNDE DÜNYA TURU
22 OCAK PAZARTESİ... GÜLDÜY GÜLDÜY SHOW ÇOCUK
23 OCAK SALI... KEL DİVA
23 OCAK SALI... NASREDDİN HOCA
24 OCAK ÇARŞAMBA... KEL DİVA
24 OCAK ÇARŞAMBA... THE ILLUSIONIST
25 OCAK PERŞEMBE... SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ
25 OCAK PERŞEMBE... UYDURUK SONLAR YASEMİN ŞEFİK
26 OCAK CUMA... GÜLDÜY GÜLDÜY SHOW ÇOCUK
27 OCAK CUMARTESİ... HAY AKSİ BEETHOVEN
27 OCAK CUMARTESİ... GOMİDAS
28 OCAK PAZAR... KELİMELER ADASI
28 OCAK PAZAR... HÜCRELER
29 OCAK PAZARTESİ... HÜCRELER
30 OCAK SALI... İBRAHİM SELİM İLE QUİZ NIGHT
31 OCAK ÇARŞAMBA... AYDINLIK EVLER