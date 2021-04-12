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Ocaktaki tavaya yağ koyup uyuyakalınca ölümden döndü

Antalya’da patates kızartmak için ocaktaki tavaya yağ koyan Emre Örge (79),uyuyakaldı. Dumanı fark eden komşusu Kadir Millidere’nin kapıyı kırıp dışarı çıkardığı Örge, ölümden döndü.

Ocaktaki tavaya yağ koyup uyuyakalınca ölümden döndü
DHA

Olay, saat 18.30 sularında Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi 571 Sokak üzerinde yer alan 4 katlı apartmanın giriş katında bulunan, dükkandan bozma evde meydana geldi. Emre Örge, akşam yemeğinde patates kızartması yapmak için ocak üzerindeki tavaya yağ koydu. Ardından odaya geçen Örge, bir süre sonra uyuyakaldı. Ocakta bulunan içi yağ dolu kızartma tavası bir anda alev aldı. Bu esnada Emre Örge, dumandan etkilenerek bayıldı. Dumanı fark eden yan komşu motosiklet tamircisi Kadir Millidere, kapıyı çalmasına rağmen karşılık alamayınca, kapıyı kırarak içeri girdi.

BAYGIN HALDE ÇIKARTILDI

İçeride Örge’nin bayıldığını gören Millidere, Örge'yi kucaklayarak dışarı çıkarttı. Örge, vatandaşlar tarafından yüzüne su tutularak kendisine getirildi.

DUMAN HAVA KOMPRESÖRÜYLE TAHLİYE EDİLDİ

Bu esnada vatandaşlar tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Kısa sürede adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, hava kompresörüyle dumanı tahliye etti. Dumandan etkilenen Örge, tedbir amaçlı ambulansa alındı.

‘ZOR BELA DIŞARI ÇIKARDIM’

Olay anını anlatan Kadir Millidere, "Biz dükkanımızda bisiklet tamiri yapıyorduk. Yangını fark edince hemen dışarı çıktık. Kapıdan seslendim, ses vermeyince de kapıyı kırıp girdim. İçeriye girdiğimde baygın olduğunu gördüm. Adamı zor bela dışarı çıkardım. Dışarı çıkardığımda hala baygındı. Su ile zor ayılttık” dedi.,

SOSYAL MESAFE UNUTULDU, CANLI YAYIN YAPILDI

Yangının olduğu alanda toplanan vatandaşlar sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı. Bazı vatandaşlar evlerinin pencere ve balkonlarına çıkarak yangın alanını seyrederken, bazıları da cep telefonlarıyla canlı yayın gerçekleştirdi.

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