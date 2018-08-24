Odd Grenland B - Asker maçı ne zaman?

Odd Grenland B ve Asker, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü Norveç 2.Lig Grup 1 maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. Odd Grenland B 17 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Asker 28 puanda ve 6. sırada. Ev sahibi Odd Grenland B, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Asker, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 343 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Odd Grenland B kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Asker sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Odd Grenland B önceki hafta Vindbjart mücadelesinde 3-4 yenildi.

Asker ise Kvik Halden maçında 0-4 kazandı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Odd Grenland B, 13 gol attı ve 14 gol yedi.

Asker, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Asker, deplasmanda 9 kez ağları sarsarken, 9 kez topu kendi kalesinde gördü.

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