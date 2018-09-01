Odd Grenland - Molde maçı ne zaman?

Odd Grenland ve Molde, 02 Eylül 2018 Pazar günü Norveç Eliteserien maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 19:00. Odd Grenland 26 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Molde 33 puanda ve 5. sırada. Ev sahibi Odd Grenland, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Molde son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 705 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Odd Grenland kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 3.10, Molde sahadan galip ayrılırsa 2.50 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Odd Grenland önceki hafta Rosenborg mücadelesinde 1-0 kazandı.

Molde ise Sparta Sarpsborg maçında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Odd Grenland, 20 gol attı ve 10 gol yedi.

Molde, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Molde, deplasmanda 11 kez ağları sarsarken, 15 kez topu kendi kalesinde gördü.

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