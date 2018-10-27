Odd Grenland - Tromsö maçı ne zaman?

Norveç Eliteserien maçında Odd Grenland ile Tromsö, 28 Ekim 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 20:00. 37 puanlı Odd Grenland 6. sırada bulunuyor, Tromsö 33 puana sahip ve 10. sırada. Odd Grenland, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Tromsö, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberliklik performans sergiledi.

İddaa'dan 512 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Odd Grenland kazanırsa 1.70, beraberlik çıkarsa 3.20, Tromsö sahadan galip ayrılırsa 3.30 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Odd Grenland son haftadaki Rosenborg müsabasında 1-0 kazandı.

Tromsö ise Brann maçında 2-2 berabere kaldı.

Odd Grenland, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Odd Grenland, kendi sahasında 26 gol attı, 13 gol yedi.

Tromsö, dış sahada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 9 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Tromsö 13 kez gol sevinci yaşadı, 27 kez topu ağlarında gördü.

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