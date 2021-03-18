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Ode Yalıtım'dan 100 milyon TL'lik yatırım

ODE Yalıtım, R-Flex elastomerik kauçuk köpüğü ısı yalıtım malzemesinde 100 milyon TL’lik yatırım için düğmeye bastı. Eskişehir’deki üretim kampüsünde 20 bin metrekare kapalı alanda kurulacak yeni üretim tesisi ile birlikte elastomerik kauçuk köpüğü kapasitesini dört kat artıracak olan ODE Yalıtım, bu yatırımla Çin ile Almanya arasındaki coğrafyada en büyük üretici konumuna gelecek. Yeni üretim tesisinde 150 kişiye istihdam sağlayacaklarını söyleyen ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, “Son teknolojileri kullanacağımız tesisimizde elastomerik kauçuk köpüğündeki katma değerli tüm ürün gruplarını üretip ihraç ederek, ülke ekonomisine katkımızı sürdüreceğiz” dedi.

Ode Yalıtım'dan 100 milyon TL'lik yatırım
HABERTURK.COM

ODE Yalıtım, pandemi dönemi koşullarına rağmen hedefleri doğrultusunda yatırımlarına devam ediyor. Geçen yıl tesislerinin modernizasyonu, kapasite artırımı, dijital dönüşüm ve Ar-Ge’ye yönelik ciddi yatırımlar gerçekleştiren ODE Yalıtım, bu yıl da 100 milyon liralık dev bir yatırım için harekete geçti. Bu kapsamda, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’ndeki ODE Üretim Kampüsü’nde, R-Flex elastomerik kauçuk köpüğü ısı yalıtım malzemesi üretmek için yeni bir tesis kurulacak. 2021 yılı sonunda devreye girmesi planlanan tesiste 150 kişi istihdam edilecek.

Yeni yatırım hakkında bilgi veren ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, “ODE Yalıtım olarak pandeminin zorlu koşullarına rağmen geçen yıl olduğu gibi bu yıl da planladığımız doğrultuda yatırımlarımıza devam ediyoruz. R-Flex elastomerik kauçuk köpüğü ısı yalıtım malzemesi üretimi için Eskişehir’deki kampüsümüzde kuracağımız yeni tesis ile bu üründeki kapasitemizi dört kat artırarak, toplamda yıllık 18 bin tona çıkarıyoruz. Bu yatırım ile Türkiye elastomerik kauçuk köpüğü pazar büyüklüğünün iki katı kapasiteye ulaşarak, 1991 yılından günümüze bu ürün grubunda sürdürdüğümüz liderliğimizi daha da pekiştireceğiz. Aynı zamanda yine bu üründe, Çin ile Almanya arasındaki coğrafyada en büyük üretici konumuna geleceğiz. Bunlar yalnızca ODE için değil sektörün büyümesi ve gelişmesi adına da son derece önemli gelişmeler” dedi.

KATMA DEĞERLİ ÜRETİME ODAKLANIYORUZ

150 kişiye istihdam sağlayacakları yeni üretim tesisinde katma değerli ürün geliştirmeye odaklanacaklarını söyleyen Orhan Turan, sözlerini şöyle sürdürdü; “Eskişehir’deki üretim kampüsümüz içerisinde yer alan Ar-Ge birimimiz ile birlikte katma değerli ürün geliştirmeye odaklanıyoruz. Yeni tesisimizde kullanacağımız son teknoloji ile birlikte elastomerik kauçuk köpüğündeki katma değerli tüm ürün gruplarını üretip ihraç edebilir duruma geleceğiz. Bu sayede halihazırda ciromuz içindeki payı yüzde 40 olan ihracat payımızı da önemli ölçüde artırarak, ülke ekonomisine katkımızı sürdüreceğiz.”

Tesisat yalıtımı alanında Avrupa ‘da ilk üç oyuncu içinde olduklarının altını çizen Orhan Turan, “Yeni yatırımımız ve kapasite artışımızla birlikte Avrupa ve ihracat yaptığımız diğer pazarlardaki konumumuzu daha da güçlendireceğiz. Eskişehir yatırımımız kapasite büyüklüğü ile dikkat çekerken aynı zamanda yüksek verimi ve çevre dostu teknolojisi ile de örnek bir tesis olacak” diye konuştu.

ODE Yalıtım, R-Flex elastomerik kauçuk köpüğü ısı yalıtım malzemesini bu zamana kadar yalnızca Tekirdağ-Çorlu’daki tesislerinde üretiyordu. Eskişehir’deki yeni yatırımla birlikte bu ürün grubundaki üretim iki şehirde birden devam edecek.

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