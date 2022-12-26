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Ödeme kuruluşları FAST sistemine dahil oluyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ödeme ve e-para kuruluşlarının 2023'te Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) sistemine doğrudan katılımının sağlanacağını duyurdu

Ödeme kuruluşları FAST sistemine dahil oluyor
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TCMB'den yapılan açıklamada, FAST sistemindeki gelişmelere ilişkin bilgilendirmede bulunuldu.

Açıklamada, FAST sisteminde 24 üye bankanın yer aldığı belirtilerek, "Liralaşma stratejisi kapsamında dijital ekonomi yol haritasının önemli bir unsuru olan FAST sisteminin kapsam ve kapsayıcılığını arttırmak için gereksinimleri yerine getiren ödeme ve e-para kuruluşlarının 2023 yılında FAST sistemine doğrudan katılımı sağlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Bu gelişmenin ödemeler alanında rekabetin ve yenilikçiliğin artmasını destekleyeceği, yeni ve katma değerli hizmetlerin sunulmasına katkı sağlayacağının değerlendirildiği kaydedilen açıklamada, FAST sisteminin, alışverişlerde mevcut ödeme yöntemlerini tamamlayıcı şekilde kullanılmasını sağlayacak FAST İşyeri Ödemeleri ile ilgili hazırlıkların da tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, mobil uygulamalar ve POS cihazlarının ekranlarında görüntülenen TR-Karekod’un okutulmasıyla hesaptan hesaba anlık ödeme imkanı sunan FAST İşyeri Ödemeleri'nin tüm vatandaşların hayatını kolaylaştıracağı aktarılan açıklamada, "FAST İşyeri Ödemeleri ve kişiden kişiye ödemeleri destekleyen yenilikçi uygulamalar 2023 yılının ilk çeyreğinden itibaren kullanılmaya başlanacaktır" değerlendirmesinde bulunuldu.

TCMB tarafından 8 Ocak 2021'de kullanıma açılan FAST sisteminde günlük ortalama 7,9 milyar lira tutarında 6,4 milyon ödemenin gerçekleştiği kaydedilen açıklamada, "Fon transferlerini ve ödemelerde IBAN yerine Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN), telefon numarası ve e-posta adresi kullanabilmemizi mümkün kılarak hayatımızı kolaylaştıran Kolay Adresleme Sisteminde kayıtlı kullanıcı sayısı ise 19 milyona ulaşmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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