EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7 BİN 500!

En düşük emeklli maaşına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan detaylar:

"Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptık. Açıklamak yine bana kaldı. Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. Bunu 7 bin 500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz. Hayırlısı olsun." ifadelerini kullandı.