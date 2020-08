Yeni Normalde Nakitsiz Toplum Dijital Ödeme Sistemleri

Ödeme Teknolojileri, Nakitsiz Topluma Giden Yola Kılavuzluk Ediyor

Teknoloji, geleceğin bankacılık ve finansal hizmetler dünyasının temellerini atmaya devam ediyor. Finansal hizmetlerin kullanımında, düzenlenmesinde ve yaygınlaştırılması alanındaki gelişmeler, Fintech devrimiyle birlikte ivme kazandı. Bu devrime öncülük eden trendlerin başında ise yeni nesil dijital ödeme sistemleri geliyor.

Finansal erişimi artırmak ve yenilikçi finans hizmetleri geliştirebilme noktasında kilit rol oynayan ödeme teknolojileri, teknolojiye hızlı adapte olmayı hedefleyen kurumlar için vazgeçilemez nitelikte. Özellikle yeni normalle beraber daha çok ihtiyaç duymaya başladığımız temassız ödemeler, QR ile ödeme alma, online ve mobil cihazlar ile gerçekleşen finansal işlemler, kurumların tahsilat ve nakit akışlarını kolaylıkla yer ve zaman sınırlaması olmadan yönetilmesine imkan tanıyor ve verimliliğin artırılmasına destek oluyor.

Akıllı telefon ile akıllı tahsilat

Dijital dönüşümün merkezinde, NFC'den yüz tanımaya kadar birçok ileri düzey teknolojiyle donatılmış akıllı telefonlar yer alıyor. Finansal teknoloji alanında da dönüşüm tam bu noktada başlıyor: Akıllı telefonları birer ödeme ve tahsilat cihazına dönüştüren servisler, her sektörden işletme arasında hızla yaygınlaşıyor.

Statista'nın 2020 raporunda, Türkiye'de mobil POS cihazlarıyla yapılan ödemelerin yıllık bazda yüzde 54,8 artarak 12,2 milyar dolar düzeyine geleceği öngörülüyor. Bu yöntemi tercih eden kullanıcı sayısınında da aynı şekilde yüzde 40,5 artışla 11,9 milyona ulaşması bekleniyor.

2000 yılında B2B alanında kurumların tedarik zincirindeki nakit akışlarının yönetimi çerçevesinde, ödemelerin dijitalleştirilmesi misyonuyla yola çıkan Paynet, bugün de tahsilat süreçlerinde ortaya çıkan tüm sorunlara geliştirdiği teknolojilerle çözümler geliştirmeye devam ediyor. Türkiye’de faaliyet gösteren tüm bankalarla uyum içinde çalışan teknolojisiyle, aynı zamanda tüm banka kartlarına taksit imkanı sunan altyapısıyla şirketlerin her bankayla tek tek anlaşma yapma sürecini ortadan kaldırarak verimlilik ve hız sağlıyor.

Paynet’in mobil ödeme noktası trendine Türkiye'de öncülük eden uygulamalarından olan CepPOS, akıllı telefon üzerinden kartla ödeme alma imkanı sunuyor. Cihaz kamerasını kullanarak kredi veya banka kartını tarama yöntemiyle ödeme işlemini gerçekleştiren CepPOS, saniyeler içinde gerçekleşen ödemeler için ayrıca müşteriye peşin veya taksitli işlem yapma olanağı sunuyor.

Tek linkle güvenli ödeme

Perakende sektöründe rekabet yükselirken, müşterisine her an her yerden ödeme kolaylığı sunan şirketler öne çıkıyor. Yine Paynet’in Paylink gibi yenilikçi çözümleri de, ürün veya hizmet karşılığında yapılacak ödeme için fiziksel sınırları ortadan kaldırıyor. Her bir ödeme işlemi için, güvenli bir internet bağlantısı oluşturan Paylink, işletmelerin SMS veya e-posta kullanarak müşterileriyle güvenli ödeme linki paylaşmalarını sağlarken anında her yerden mesafeli satış yapabilmenin de önünü açıyor.

Kontrol edilebilir ve dengeli bir nakit akışı, işletmelerin büyümesi için kritik önem taşıyan unsurlar arasında başı çekiyor. Dünya Bankası’nın gelişmekte olan ülkelerde yaptığı ekonomik araştırmaya göre, KOBİ’lerin büyüme sürecinde karşılaştığı en önemli engeli finansal sorunlar oluşturuyor. İşletmelerin müşterilerinden alacaklarını vaktinde ve sorunsuz bir şekilde tahsil edebilmeleri için geliştirilen Paynet Paysmart ürünü de bu ihtiyaca çözüm sunuyor. Paysmart, mevcut koşullarda büyük sorun haline gelen ödenmemiş borçların maliyet yönetimini kolaylaştırıyor ve vadelerine göre maliyetlerin farklılaştırılabilmesine imkan sağlıyor.

Finansal teknolojilerde yaşanan gelişmeleri yakından takip eden Paynet, açık bankacılıktan, yeni nesil kredilendirme ve faktöring gibi hizmetlere kadar küresel ölçekte gelişim gösteren alanlarda Ar-Ge faaliyetlerini sürdürüyor. Türkiye’nin finansal teknoloji ekosistemi, yerel oyuncuların yarattığı katma değerli dijital servisler sayesinde nakitsiz toplum vizyonuna doğru güçlü adımlar atmaya devam ediyor.

