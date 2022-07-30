AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Yaklaşık 4 milyon haneye bir yılda 15 milyar liralık maddi destek sağlanacağını bildiren Yanık, şunları kaydetti:

"Ödemeler 12 ay boyunca süreli ve aylık olarak yapılacak. Bugünden (27 Haziran 2022) itibaren e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza giderek başvurabilirsiniz. Hiçbir sosyal yardımdan faydalanamayan vatandaşlarımız da başvuru yapabilecek. İlk destek ödemesi Kurban Bayramı'ndan önce hesaplarda."