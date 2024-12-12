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        Haberler Gündem Güncel Ödemiş-Köşk kara yoluna dev kayalar düştü | Son dakika haberleri

        Ödemiş-Köşk kara yolu heyelan nedeniyle kapandı

        İzmir'in Ödemiş ilçesi ile Aydın'ın Köşk ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 17:46 Güncelleme: 12.12.2024 - 17:46
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        Ödemiş-Köşk kara yoluna dev kayalar düştü
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        İzmir'in Ödemiş ilçesi ile Aydın'ın Köşk ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

        Ödemiş ilçesine bağlı Hamamköy Mahallesi ile Aydın'ın Köşk ilçesi arasındaki Balıkdibi mevkisinde heyelan meydana geldi.

        Her iki ilçeyi birbirine bağlayan kara yoluna düşen kaya parçaları yolu ulaşıma kapadı.

        Hamamköy Mahallesi Muhtarı Mehmet Gelen, AA muhabirine, heyelan nedeniyle dev kayaların yola düştüğünü, ekiplerin kara yolunda çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

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        #yerel haberler
        #Aydın Haberleri
        #ödemiş-köşk karayolu
        #Heyelan
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