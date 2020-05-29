Ödemiş'te minibüsle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - İZMİR

Şehit Adnan Menderes Bulvarı Ödemiş Cezaevi kavşağında Ahmet Şentürk yönetimindeki 43 RL 292 plakalı minibüs ile Mete Sevük yönetiminde 35 ZA 1819 plakalı motosiklet çarpıştı.Kazada motosiklet sürücüsü Mete Sevük yaralandı. Ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan Sevük'ün durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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