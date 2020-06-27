Ödemiş'te silahlı saldırı: 1 yaralı - İZMİR

Alınan bilgiye göre, Akıncılar Mahallesi Sakarya Sokak yolu girişinde Yücel Y.'ye (31) henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi silahla ateş ettikten sonra kaçtı.Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ayağından vurulan Yücel Y. sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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