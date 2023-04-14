Evde bakım maaşı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, bakıma muhtaç engelli, hasta ve yaşlı vatandaşların bakımı için bakımlarını üstelenen yakınlarına 4 bin 337 TL ödeniyor. Yardımdan faydalanan vatandaşlar için evde bakım parası yatan iller listesini haberimizde bir araya getirdik. İşte 14 Nisan 2023 evde bakım maaşı sorgulama ekranı...