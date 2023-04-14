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Evde bakım maaşı yatan iller listesi: 14 Nisan 2023 evde bakım parası sorgulama ekranı

Evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi sorgulanıyor. 21 Mart günü başlayacak olan Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kalmasıyla "Evde bakım parası yattı mı, bayramdan önce verilecek mi?" sorusu araması hız kazandı. Her ayın 15'i ve 31'i arasında yatırılan ödemeler ise bu ay erken başladı. İşte 14 Nisan 2023 Cuma evde bakım parası yatan iller listesi sorgulama ekranı...

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  • ÖDENİYOR! Evde bakım maaşı yatan iller listesi: 14 Nisan 2023 evde bakım parası sorgulama ekranı

    Evde bakım maaşı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, bakıma muhtaç engelli, hasta ve yaşlı vatandaşların bakımı için bakımlarını üstelenen yakınlarına 4 bin 337 TL ödeniyor. Yardımdan faydalanan vatandaşlar için evde bakım parası yatan iller listesini haberimizde bir araya getirdik. İşte 14 Nisan 2023 evde bakım maaşı sorgulama ekranı...
  • ÖDENİYOR! Evde bakım maaşı yatan iller listesi: 14 Nisan 2023 evde bakım parası sorgulama ekranı

    14 NİSAN 2023 EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ 

    1- İstanbul

    2- İzmir

    3- Tokat

    4- Nevşehir 

    5- Bolu 

    6- Kocaeli 

    7- Sivas 

    8- Kayseri 

    9- Tekirdag 

    10- Mersin 

    11- Kırşehir 

    12- Antalya 

    13- Amasya 

    14- Kahramanmaraş 

    15- Sakarya 

    16- Isparta 

    17- Mardin 

    18- Samsun 

    19- Şanlıurfa 

    20- Bursa 

    21- Van 

    22- Rize 

    23- Adana 

    24- Hatay 

    25- Gaziantep 

    26- Tunceli 

    27- Aksaray 

    28- Malatya 

    29- Ankara 

    30- Balıkesir 

    31- Aydın 

    32- Konya 

    33- Erzincan 

    34- Afyonkarahisar 

    35- Nigde 

    36- Sinop 

    37- Eskişehir 

    38- Adıyaman 

    39- Mugla 

    40- Osmaniye 

    41- Çanakkale 

    42- Zonguldak 

    43- Edirne 

    44- Erzurum 

    45- Kırklareli 

    46- Kütahya 

    47- Denizli 

    48- Gümüşhane 

    49- Yozgat 

    50- Kars 

    51- Yalova 

    52- Ardahan 

    53- Düzce 

    54- Diyarbakır 

    55- Siirt 

    56- Kırıkkale 

    57- Manisa 

    58- Bartın 

    59- Uşak 

    60- Bilecik 

    61- Burdur 

    62- Çorum 
  • ÖDENİYOR! Evde bakım maaşı yatan iller listesi: 14 Nisan 2023 evde bakım parası sorgulama ekranı

    EVDE BAKIM AYLIĞI HANGİ TARİHLERDE ÖDENİYOR?

    Evde bakım maaşları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor.
  • ÖDENİYOR! Evde bakım maaşı yatan iller listesi: 14 Nisan 2023 evde bakım parası sorgulama ekranı

    2023 EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

    Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

    EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ
  • ÖDENİYOR! Evde bakım maaşı yatan iller listesi: 14 Nisan 2023 evde bakım parası sorgulama ekranı

    SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

    Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
  • ÖDENİYOR! Evde bakım maaşı yatan iller listesi: 14 Nisan 2023 evde bakım parası sorgulama ekranı

    EVDE BAKIM MAAŞI KİMLERE VERİLİR?

    Evde bakım maaşı ağır engelli raporu olan, hastalığı nedeniyle tuvalet, beslenme, giyinme, temizlik, merdiven inip çıkma gibi ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan vatandaşlara veriliyor.
  • ÖDENİYOR! Evde bakım maaşı yatan iller listesi: 14 Nisan 2023 evde bakım parası sorgulama ekranı

    EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Evde bakım maaşı engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılarak alınır. Evde bakım maaşını alabilmek için gelir kriterlerinin uygun olması, bakıma muhtaçlık kriteri, ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu gibi bilgiler inceleniyor.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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