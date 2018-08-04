Odense - FC Copenhagen karşılaşma önü

Danimarka Süperlig heyecanı devam ediyor. Odense, 05 Ağustos 2018 Pazar günü FC Copenhagen takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. 1 puanlı Odense 12. sırada bulunuyor, FC Copenhagen 6 puana sahip ve 2. sırada. Odense son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. FC Copenhagen son 5 mücadelede 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 496. İddaa'da Odense kazanır 3.60, berabere biter 3.30, FC Copenhagen kazanır 1.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Odense önceki hafta Randers FC mücadelesinde 4-1 yenildi.

FC Copenhagen ise Silkeborg maçında 1-3 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Odense, 2 gol attı ve 2 gol yedi.

FC Copenhagen ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. FC Copenhagen, 3 gol atarken 0 gol yedi.

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