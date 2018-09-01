Odense - FC Nordsjaelland maçı rakamları

Danimarka Süperlig heyecanı devam ediyor. Odense, 02 Eylül 2018 Pazar günü FC Nordsjaelland takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 13:00. Odense 5 puana sahip olarak 13. sırada yer alırken FC Nordsjaelland 8 puanda ve 9. sırada. Odense son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. FC Nordsjaelland, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 586 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Odense kazanırsa 1.80, beraberlik çıkarsa 3.10, FC Nordsjaelland sahadan galip ayrılırsa 3.10 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Odense son haftadaki Randers FC müsabasında 4-1 yenildi.

FC Nordsjaelland ise Elite 3000 maçında 1-0 yenildi.

Odense, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Odense, kendi sahasında 3 gol attı, 4 gol yedi.

FC Nordsjaelland, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda FC Nordsjaelland 1 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.

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