Odense - Hobro maçı öncesi rakamlar

Odense ve Hobro, 02 Kasım 2018 Cuma günü Danimarka Süperlig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 20:00. 15 puanlı Odense 10. sırada bulunuyor, Hobro 12 puana sahip ve 14. sırada. Ev sahibi Odense, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Hobro, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 204 kodlu maçı oynayanlar; Odense galibiyet oranı 1.30, beraberlik oranı 3.75, Hobro galibiyet oranı 6.25. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Odense son hafta oynanan Randers FC maçında 4-1 yenildi.

Hobro ise Brondby maçında 2-1 yenildi.

Odense, evinde 1 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 9 gol atıp 6 gol yedi.

Hobro, dış sahada 3 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Hobro 7 kez gol sevinci yaşadı, 17 kez topu ağlarında gördü.

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