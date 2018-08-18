Odense - Midtjylland düellosu

Danimarka Süperlig heyecanı devam ediyor. Odense, 19 Ağustos 2018 Pazar günü Midtjylland takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:00. 1 puanlı Odense 14. sırada bulunuyor, Midtjylland 10 puana sahip ve 3. sırada. Odense, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Midtjylland, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 619 kodlu maçı oynayanlar; Odense galibiyet oranı 2.90, beraberlik oranı 3.20, Midtjylland galibiyet oranı 1.85. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Odense son haftadaki Midtjylland müsabasında 0-3 yenildi.

Midtjylland ise Odense karşılaşmasında 0-3 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Odense, 2 gol attı ve 3 gol yedi.

Midtjylland ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Midtjylland, 4 gol atarken 3 gol yedi.

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