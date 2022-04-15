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Odessa Vali Yardımcısı Dimchoglo Habertürk'te

Odessa Vali Yardımcısı Dimchoglo Afşin Yurdakul'un HT 360 programında bölgedeki son durumu aktardı. Daha fazla roket ve bombalama beklediklerini ifade eden Dimchoglo "Odessa'da henüz bir etki görmedik geminin batmasından sonra. Ama bugün sizin söylediğiniz gibi Kiev bombalandı. Mıkolayiv de bombalandı. Bombalamalar artıyor" dedi.

Odessa Vali Yardımcısı Dimchoglo Habertürk'te
Odessa Vali Yardımcısı Dimchoglo Habertürk'te
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HABERTURK.COM

Afşin Yurdakul'un HT 360 programında Odessa açıklarında Rus kruvazörün vurulması ve sonrasındaki bölgedeki son durumu aktaran Dimchoglo "Bu Ukrayna halkı için önemli bir gün sayılır. Çünkü Rus gemileri özellikle Odessa açıklarında bekliyordu savaşın ilk günlerinden beri. Rus gemisi amiral gemisi denen en büyük gemilerinden biri bu yüzden batırılması bizim için çok önemli. Sanırım 400 kadar Rus askeri bulunuyordu gemide. Bizim bilgimize göre 50-60 kişi arasında kurtarılan var. Tabii iki tarafftan da askerler ölüyor ama bu savaşı biz başlatmadık. Onlar bize savaşı başlattılar" dedi.

Daha fazla roket ve bombalama beklediklerini ifade eden Dimchoglo "Odessa'da henüz bir etki görmedik geminin batmasından sonra. Ama bugün sizin söylediğiniz gibi Kiev bombalandı. Mıkolayiv de bombalandı. Bombalamalar artıyor. Biliyorsunuz iki taraf da ikinci dalga bir savaşa hazırlanıyor. Ruslar çok büyük hazırlıklar yapıyor. Tabii biz de hazırlıklar yapıyoruz. Kötü söyleyeceğim ama savaş devam ediyor" diye ekledi.

UKRAYNA KRUVAZÖRÜ VURDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Ukrayna makamları, 13 Nisan’da Neptün füzesiyle Karadeniz'de Rusya'ya ait "Moskova" adlı kruvazör gemisini vurduklarını ve gemide yangın çıktığını duyurmuştu. Kruvazörün mürettebatında tahminen 510 kişi olduğu kaydedilmişti.

Ukrayna basını, Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde Yılan Adası'ndaki Ukrayna askerlerine saldırı düzenleyen Moskova kruvazörünün, 2014'te Kırım'ın yasa dışı ilhakı sırasında da Ukrayna gemilerinin sahilden ayrılmasını engellediğini bildirmişti.

RUSYA BATTIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Rusya Savunma Bakanlığı ise gemiyi Ukrayna'nın vurduğunu reddetmiş ve battığını açıklamıştı. Açıklamada "Moskova kruvazörü varış limanına çekilirken, çıkan yangın sırasında gövdede mühimmat patlaması sonucu aldığı hasar nedeniyle dengesini kaybetti. Gemi, fırtınalı deniz koşullarında battı" ifadesi kullanılmıştı.

Kruvazörün mürettebatının, bölgedeki Karadeniz Filosu gemilerine tahliye edildiği hatırlatılmıştı.

BATAN KRUVAZÖR MOSKOVA

Moskova kruvazörü, 16 adet 700 kilometrelik menzile sahip gemisavar füzelerinin yanı sıra S-300 hava savunma füze sistemi ile donatılmış bir gemi olarak biliniyordu.

Gemi, 2015'te Akdeniz'de Rus donanmasının daimi görev gücünü yönetti ve Suriye'deki Rus Hmeymim Askeri Hava Üssü'nün korunması görevini gerçekleştirmişti.

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