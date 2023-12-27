Odine en iyi 20 tedarikçiden biri seçildi, halka açılmak için başvurdu Ulusal ve uluslararası alanda telekom operatörlerine ses ve veri şebekesi hizmetleri sunan Odine, alanında en iyi 20 tedarikçi arasına giren tek Türk şirketi oldu. Son yıllarda Telekom operatörlerine şebeke sanallaştırma alanında hizmet vererek, fiziksel sunucu bağlılığını ortadan kaldırmaya ve operasyonel verimliliğe odaklanan Odine, şimdi global pazarda bu hizmet ile gücünü artırmaya hazırlanıyor.

Odine, telekom sektörünün en etkili yayın kuruluşlarından biri olan Londra merkezli Capacity Media’nın yayınladığı 20 Top Telco Vendors Power List’de ilk 20’ye giren tek Türk şirketi oldu.

Telekom operatörlerine şebeke sanallaştırma hizmeti vererek, fiziksel sunucu bağlılığını ortadan kaldırmaya ve operasyonel verimliliği artırmaya odaklanan Odine, böylece global pazar hedefinde çıta yükseltti.

SIRADA GLOBAL PAZAR VAR

Yerel ve uluslararası telekomünikasyon şirketlerine 2000 yılından bu yana şebeke yazılım ve telekom mühendislik çözümleri sunduklarını belirten Odine CEO’su Alper Tunga Burak telekomünikasyon altyapılarının hızla buluta dönüştüğü bu dönemde global bir teknoloji şirketi olmayı hedeflediklerini belirtti. Burak, “Kurduğumuz model ile uluslararası alanda tüm telekom operatörlerine kendi bulut ortamımız üzerinden ticari operasyonlarını sürdürebilmeleri için gereken altyapı donanımını, depolama hizmetini ve ağ ortamını sağlıyoruz. Böylece operatörler ekipman satın almadan, yönetmeden veya bakımını yapmadan sürdürülebilir bir altyapıya kavuşmuş oluyor. Capacity Media 20 Top Telco Vendors Power listesinde yer almanın da hedeflerimizdeki kararlılığımızın ve küresel çaptaki başarılarımızın önemli bir göstergesi olduğunu düşünüyorum” dedi.

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Ciddi bir maliyet avantajı sağlaması nedeniyle telekomünikasyon sektörünün geleneksel sistemlerden bulut ve yazılım tabanlı sistemlere dönüşümünün hızlandığını da vurgulayan Alper Tunga Burak, şu bilgileri verdi: “Markets and Markets Telecom Cloud Market raporuna göre, telekomünikasyon bulut pazarının 2027 yılına kadar yüzde 23,1 yıllık bileşik büyüme oranı ile 32,5 milyar dolar düzeyine ulaşması öngörülüyor. Odine olarak telekomünikasyon bulut pazarındaki bu önemli büyüme fırsatını değerlendiriyoruz ve geleceğin telekomünikasyon ihtiyaçlarına öncülük ederek, müşterilerimizi bu dinamik sektörde güçlü kılma misyonu ile ilerliyoruz. Sektöre yönelik sunduğumuz sanallaştırma altyapı çözümleri ile müşterilerimiz, operasyonel süreçlerini optimize ederek rekabet avantajı elde edebiliyorlar. Bugün Türkiye’de dünya ölçeğinde bir telekom bulutu kurarak rüştümüzü ispatlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şimdi sırada bu hizmeti, halihazırda ses şebekesi çözümlerimiz ile yıllardır iş yaptığımız global pazara taşımak var.”

HALKA ARZ İÇİN BAŞVURDU

Ses şebekesi çözümleri ile halihazırda global bir oyuncu olduklarının altını çizen Alper Tunga Burak, “Yeni Zelanda, Endonezya, İsviçre, İngiltere, Hollanda gibi yaygın bir coğrafi alanda faaliyet gösteriyoruz. Ses şebekesi çözümlerimiz son derece esnek ve her lokasyona uzaktan uygulanabilen bir teknoloji barındırıyor. Bu nedenle dünyanın dört bir yanında geniş bir müşteri kitlesine sahibiz” dedi.

Yurt dışında büyüme planlarını hızlandırmak adına geçtiğimiz aylarda halka açılmak için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurduklarını da vurgulayan Alper Tunga Burak, halka arzın Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası (TSKB) ile Yatırım Finansman eş liderliğinde gerçekleştirileceği bilgisini verdi.

Sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemi ile gerçekleştirilecek halka arzdan sağlanacak kaynağın, büyüme hedefleri doğrultusunda kullanılacağını kaydeden Alper Tunga Burak, gelirin yarısından fazlasının global operasyonların büyütülmesi kapsamında yurt dışı yatırımlarına yönlendirileceğini de söyledi.

Telekom sektörü yayınlarının diğer bir öncü kuruluşu olan Carrier Community tarafından 2023 yılında ikinci kez The Cloud Innovative (Bulut İnovasyon) ödülüne layık görülen Odine, aldığı ödüllerin yanı sıra Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi (UDHAM) liderliğinde gerçekleştirilen 5. Nesil (5G) Mobil Haberleşme Altyapısının Geliştirme Projesi’nde de yer alıyor.