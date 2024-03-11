Odine halka arz tarihleri araştırılıyor. Mart ayının ilk haftasında SPK bülteni sonrasında bilgileri yatırımcılar tarafından yakından takip edilen şirketin fiyat aralığı, dağıtım yöntemi, aracı kurumu gibi detayları da merak konusu oldu. Bu noktada '' Odine Solutions Teknoloji halka arz kaç lot verdi, Odinne ne zaman borsada işlem görecek, eşit mi oransal mı?'' sorusuna yanıt aranıyor? İşte, 2024 Odine halka arz tarihi ve detaylı bilgiler…