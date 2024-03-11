Odine halka arz ne zaman? Odine Solutions Teknoloji halka arz kaç lot veriyor, hangi bankalarda var?
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından Odine halka arzı onaylandı. Odine Solutions halka arzında toplamda 44.200.000 TL nominal değerli paylar 30 TL sabit fiyattan satılacak ve satılan paylar bireysel yatırımcılara eşit dağıtılacak. Halka arz büyüklüğü yaklaşık 1,32 milyar TL olan dünyanın önemli telekom operatörlerinin çözüm ortağı Odine halka arz lot dağıtımı, halka arz tarihi, fiyatı ve hisse kodu gibi bilgiler araştırılıyor. Peki Odine halka arz ne zaman? 2024 Odine Solutions Teknoloji halka arz kaç lot veriyor, hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu?
Odine halka arz tarihleri araştırılıyor. Mart ayının ilk haftasında SPK bülteni sonrasında bilgileri yatırımcılar tarafından yakından takip edilen şirketin fiyat aralığı, dağıtım yöntemi, aracı kurumu gibi detayları da merak konusu oldu. Bu noktada '' Odine Solutions Teknoloji halka arz kaç lot verdi, Odinne ne zaman borsada işlem görecek, eşit mi oransal mı?'' sorusuna yanıt aranıyor? İşte, 2024 Odine halka arz tarihi ve detaylı bilgiler…
ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ HALKA ARZ TARİHLERİ
Odine Solutions Teknoloji şirketi 13-14-15 Mart tarihlerinde halka arz oluyor. Firmanın halka açıklık oranı yüzde 40, halka arz büyüklüğü ise 1.32 milyon TL.
Halka arz sürecinin sona ermesinin ardından şirketin hisseleri, ODINE kodu altında Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak. Finans sektöründe faaliyet gösteren kaynaklara göre, Odine Teknoloji şirketinin halka arzının Katılım Endeksi'ne uygun olmadığı tespit edildi.
ODİNE KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Şirketin her pay adetine 30,00 TL fiyat biçiliyor. ODINE kodu ile şirket hisseleri Borsa İstanbul "Yıldız Pazar"da işlem görmeye başlayacak. Odine Solutions Teknoloji'nin halka arzı katılım endeksine uygun değildir.
ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ HALKA ARZ KAÇ LOT VERİYOR?
Şirket toplamda 44.200.000 adet hissesini satacak ve paylarını bireysel yatırımcılara eşit şekilde dağıtacak. Dağıtılacak paylar şöyle:
2.2 milyon katılım - 13 Lot (390 TL)
2.5 milyon katılım - 11 Lot (330 TL)
2.9 milyon katılım - 10 Lot (300 TL)
3.3 milyon katılım - 9 Lot (270 TL)
3.7 milyon katılım - 8 Lot (240 TL)
4.1 milyon katılım - 7 Lot (210 TL)
4.5 milyon katılım - 6 Lot (180 TL)
4.9 milyon katılım - 5 Lot (150 TL)
ODİNE HAKKINDA
Odine olarak, telekomünikasyon alanında uzman mühendis ekibimizle Tier-1 yazılım tanımlı ağlar, sanallaştırma, bulutlaştırma gibi devrim niteliğinde çözümler sunuyoruz.
Sektörden ayrışan mühendislik yeteneğimizle müşterilerimizin geleneksel altyapılarını dönüştürerek, yenilikçi çözümlerimizle sürdürülebilir bir gelecek inşa ediyoruz.
Donanımdan yazılıma, tasarımdan bakıma kadar uzanan birçok alanda, 4 kıta ve 17 farklı ülkeyi kapsayan global ağımızla geleceğin bulut tabanlı altyapısını oluşturuyoruz.
Önde gelen bulut tabanlı ve yazılım tanımlı sistem entegrasyon çözümleri sunarak, küresel telekom şirketlerinin dünya standartlarına sahip sürdürülebilir ağlarını oluşturmalarına yardımcı oluyoruz.