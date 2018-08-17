Odra Opole - Jastrzebie Zdroj maçı rakamları

Polonya 1.Lig maçında Odra Opole ile Jastrzebie Zdroj, 17 Ağustos 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 20:00. Odra Opole 7 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Jastrzebie Zdroj 2 puanda ve 17. sırada. Odra Opole, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Jastrzebie Zdroj, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 173 kodlu maçı oynayanlar; Odra Opole galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 3.10, Jastrzebie Zdroj galibiyet oranı 3.00.

Odra Opole son hafta oynanan Jastrzebie Zdroj maçında 1-0 kazandı.

Jastrzebie Zdroj, Odra Opole karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Odra Opole, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Odra Opole, kendi sahasında 5 gol attı, 3 gol yedi.

Jastrzebie Zdroj ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Jastrzebie Zdroj, 2 gol atarken 2 gol yedi.

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