Odra Opole - Podbeskidzie Bielsko Biala maçı heyecanı

Odra Opole ve Podbeskidzie Bielsko Biala, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü Polonya 1.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 19:00. 23 puanlı Odra Opole 5. sırada bulunuyor, Podbeskidzie Bielsko Biala 20 puana sahip ve 10. sırada. Odra Opole, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Podbeskidzie Bielsko Biala, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 360 kodlu maçı oynayanlar; Odra Opole galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 2.90, Podbeskidzie Bielsko Biala galibiyet oranı 2.50.

Odra Opole son haftadaki Bogdanka Leczna müsabasında 0-3 kazandı.

Podbeskidzie Bielsko Biala ise Stal Mielec karşılaşmasında 2-3 yenildi.

Odra Opole, evinde 6 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 19 gol atıp 8 gol yedi.

Podbeskidzie Bielsko Biala, dış sahada 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Podbeskidzie Bielsko Biala 13 kez gol sevinci yaşadı, 8 kez topu ağlarında gördü.

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