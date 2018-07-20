Odra Opole - Tychy 71 maçı ne zaman?

Polonya 1.Lig maçında Odra Opole ile Tychy 71, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 18:45. Odra Opole, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Tychy 71, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 263 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Odra Opole kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Tychy 71 sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Odra Opole son haftadaki Bogdanka Leczna müsabasında 0-3 kazandı.

Tychy 71 ise Wigry Suwalki maçında 0-3 yenildi.

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