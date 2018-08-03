Odra Opole - Wigry Suwalki sahaya çıkıyor

Odra Opole ve Wigry Suwalki, 03 Ağustos 2018 Cuma günü Polonya 1.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 20:00. Maç öncesi Odra Opole 6 puanla 1. sırada, Wigry Suwalki 4 puanla 3. sırada bulunuyor. Odra Opole son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Wigry Suwalki, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 169. İddaa'da Odra Opole kazanır 2.10, berabere biter 2.90, Wigry Suwalki kazanır 2.60 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Odra Opole son haftadaki Olimpia Grudziadz müsabasında 1-0 kazandı.

Wigry Suwalki ise Ruch Chorzow karşılaşmasında 6-0 kazandı.

Odra Opole, evinde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 1 gol yedi.

Wigry Suwalki ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Wigry Suwalki, 2 gol atarken 1 gol yedi.

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