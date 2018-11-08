ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Lisesi iGEM takımı, MIT (Massachusetts Institue of Technology) tarafından Boston’da düzenlenen dünyanın en büyük sentetik biyoloji yarışması iGEM’de (International Genetically Engineered Machine), fosil yakıtlara alternatif biyoetanol üretiminde çığır açan projeleriyle 4 dalda ilk 3’e girmeye hak kazandı.

ODTÜ BÜYÜK BİR BAŞARIYA İMZA ATTI

28-31 Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen yarışmaya bu yıl 42 ülkeden 400’e yakın takım katıldı. Yarışmada juri üyesi olarak da görev alan biyoloji öğretmeni Tuğba İnanç liderliğinde çalışmalarını sürdüren ODTÜ Koleji iGEM takımı, gümüş madalya alarak büyük bir başarıya imza attı. Öğrenciler yaptıkları proje hayata geçirilirse bu alanda büyük bir çığır açacaklarını düşünüyorlar.

PROJE İLK ÜÇTE YER ALDI

Projenin konusu, biyoyakıt. Takımın amacı, lignoselülozik atıklardan biyoetanol üretim sürecinde verimi artırmak ve verim artışını engelleyen olumsuzlukları bitkisel gen müdahaleleriyle gidermek. Biyoyakıtlar hem petrole olan dışa bağımlılığın giderilmesinde hem de çevre duyarlılığı açısından önemli alternatifler sunuyor. Juri üyelerinin oldukça etkilendiği proje, yarışma sonucunda “En İyi Birleşik Gen Dizisi”, “En İyi Tekli Gen Dizisi”, “En İyi Gen Koleksiyonu” ve “En İyi Wiki” dallarında ilk 3’te yer aldı.

Takım, 4 yıldır katıldığı yarışmada önceki yıllarda altın madalya ve çeşitli dallarda dünya birincilikleri aldı. ODTÜ Koleji iGEM takımı lideri biyoloji öğretmeni Tuğba İnanç, danışmanları Doktor Öğretim Üyesi Ceyhun Kayıhan ve öğrenciler Beliz Leyla Acar, Gamze Kantaş, Kutay Uçan, Mert Seçen, Tunç Ünal, böyle bir gururu ülkemize ve okullarına yaşattıkları için büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

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