ODTÜ Şenliği'ne sanatçılardan destek

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) yıllardır düzenlenen Uluslararası Bahar Şenliği'nin iptal edilmesi tepki çekti. Rektörlük, şenliğin iptaliyle ilgili "Üniversitemizin mevcut teknik ve idari olanakları ile gerçekleştirilmesi mümkün değil" açıklaması yaptı.

Bu açıklamanın ardından sanatçı Haluk Levent sosyal medya hesabından ODTÜ rektörüne çağrıda bulundu: "Sayın ODTÜ rektörüne çağrımdır! Ben eski okulumda konser vermeye hazırım. Bir- iki rock grubu da yanımda getiririm.. Bu festival olsun."

Haluk Levent

Levent'in bu çağrısına kısa sürede diğer sanatçılardan da destek yağdı. Usta sanatçı Genco Erkal, bütün oyunlarını şenlikte ücretsiz oynayabileceğini söyledi.

Yönetmen-oyuncu Müfit Can Saçıntı, tek kişilik gösterisi 'Lafı Esirgemeyenler'i ücretsiz sahnelemeye hazır olduğun açıkladı.

Aylin Aslım

Kelebekler filminin yönetmeni Tolga Karaçelik, şenlikte herhangi bir filminin ücretsiz gösterilebileceğini duyurdu.

Moğollar

Moğollar, Özge Fışkın, Aylin Aslım, Harun Tekin, Ferman Akgül, Ogün Sanlısoy, Erdem Yener, Hüseyin Turan, Seksendört, Cem Özer, Onur Akın, Berna Laçin gibi sanatçı ve gruplar sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla şenliğin yapılması için her türlü desteğe hazır olduklarını belirttiler.