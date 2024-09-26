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        Haberler Bilgi Magazin ÖDÜL GECESİ | MasterChef kim kazandı? 26 Eylül Perşembe MasterChef ilk ödül oyununu kazanan açıklandı mı?

        MasterChef'te ödül oyununu kim kazandı?

        MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. MasterChef'te ilk ödül oyunu oynandı. Şefler yarışmacılardan kılıç balığı ile lezzetli yiyecekler hazırlamalarını istedi. Sezonun ilk ödül oyunu için kıyasıya mücadele devam ediyor. Peki, 26 Eylül Perşembe ödül oyununu kim kazandı, sezonun ilk ödül oyununun galibi kim oldu? İşte MasterChef'te yaşanan gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2024 - 19:35 Güncelleme: 27.09.2024 - 00:19
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        Sezonun ilk ödül oyununda kılıç balığı teması rüzgarı esti. Kırmızı ve Mavi takım kıyasıya mücadele ederken kazanan takım bugün belli oluyor. Peki, MasterChef ödül oyununu kim kazandı? İşte MasterChef 26 Eylül Perşembe 2024 ödül oyunu kazananı...

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        MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?

        Masterchef Türkiye'de ödül oyununun ilk turunu kazanan Kırmızı Takım oldu. Ödül oyununu kazanan ise Beyza oldu.

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        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

        MasterChef'te ikinci dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan, 'uluslararası tavuk yemekleri' yapmalarını istedi. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.

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        MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

        Takım oyununu kaybeden mavi takım kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Ezgi bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

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        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

        Bireysel dokunulmazlığın sahibi Ezgi haftanın üçüncü eleme adayı olarak Semih'i seçti. Dördüncü eleme adayı ise takım oylaması sonucunda Erim oldu.

        6

        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

        MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

        Mavi Takım

        Akın (Takım Kaptanı)

        Eda

        Alper

        Semih

        Kaan

        Ezgi

        Hakan

        Erim

        Bera

        Nevzat

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        Kırmızı Takım

        Zübeyde (Takım Kaptanı)

        Onur

        Emre

        Kerem

        Şirin

        Beyza

        Muratcan

        Nigar

        Ayşe

        MASTERCHEF KİM ELENDİ 22 EYLÜL 2024?

        MasterChef'te elenen son isim Yudum oldu.

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