MasterChef'te ödül oyununu kim kazandı?
MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. MasterChef'te ilk ödül oyunu oynandı. Şefler yarışmacılardan kılıç balığı ile lezzetli yiyecekler hazırlamalarını istedi. Sezonun ilk ödül oyunu için kıyasıya mücadele devam ediyor. Peki, 26 Eylül Perşembe ödül oyununu kim kazandı, sezonun ilk ödül oyununun galibi kim oldu? İşte MasterChef'te yaşanan gelişmeler...
Sezonun ilk ödül oyununda kılıç balığı teması rüzgarı esti. Kırmızı ve Mavi takım kıyasıya mücadele ederken kazanan takım bugün belli oluyor. Peki, MasterChef ödül oyununu kim kazandı? İşte MasterChef 26 Eylül Perşembe 2024 ödül oyunu kazananı...
MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?
Masterchef Türkiye'de ödül oyununun ilk turunu kazanan Kırmızı Takım oldu. Ödül oyununu kazanan ise Beyza oldu.
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef'te ikinci dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan, 'uluslararası tavuk yemekleri' yapmalarını istedi. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden mavi takım kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Ezgi bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Bireysel dokunulmazlığın sahibi Ezgi haftanın üçüncü eleme adayı olarak Semih'i seçti. Dördüncü eleme adayı ise takım oylaması sonucunda Erim oldu.
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.
Mavi Takım
Akın (Takım Kaptanı)
Eda
Alper
Semih
Kaan
Ezgi
Hakan
Erim
Bera
Nevzat