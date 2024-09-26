MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

Takım oyununu kaybeden mavi takım kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Ezgi bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.