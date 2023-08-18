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        Haberler Televizyon ÖDÜL HEYECANI: MasterChef ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? 18 Ağustos 2023 MasterChef All Star ödül oyunu galibi...

        MasterChef'te ödül oyunu heyecanı! İşte 18 Ağustos MasterChef'te yaşananlar!

        MasterChef Türkiye All Star'da mücadele hız kesmeden devam ediyor. Haftanın ödül oyununda ekmek teması ile yaşanan kıyasıya yarış için gözler ekranlara çevrildi. Peki, 18 Ağustos MasterChef haftanın ödül oyununu kim, hangi takıma aldı? İşte merak edilen ayrıntılar...

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        Habertürk
        Giriş: 18.08.2023 - 19:43
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        MasterChef Türkiye'de gözler haftanın ödül oyununa çevrildi. Yarışmacılar 100 bin TL'lik ödül oyunu için birbirinden farklı ekmekler yaparak jürilere sunacaklar. İşte "MasterChef'te ödül oyununu hangi takım kazandı?" sorusun yanıtı ile son bölümde yaşananlar...

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        MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

        MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Ödül oyununu kazanan açıklandığında haberimize eklenecektir.

        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

        MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı kazanan son isim Gamze oldu.

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        MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

        Eleme adayları Esra, Sergen, Sefa, Rıfat ve Alican oldu.

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