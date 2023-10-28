MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 27 Ekim MasterChef ödül kimin oldu?
MasterChef All Star'da heyecan katlanarak sürüyor. Ödül oyunu gecesinde MasterChef ekibi Kahramanmaraş'ta. Yöreye özgü yemeklerin yapılacağı programda en başarılı tabağı ortaya çıkaran yarışmacı büyük ödülün sahibi olacak. Peki, "MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 27 Ekim MasterChef 100 bin TL'lik ödül kimin oldu, haftanın eleme adayları kim oldu?" İşte 27 Ekim MasterChef ödül oyununu kazanan yarışmacı...
TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef All Star'da ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Kahramanmaraş'a özgü yemeklerin yapılacağı programda yarışmacılar büyük ödül için kıran kırana bir mücadeleye girişecek. Peki, "MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 27 Ekim MasterChef 100 bin TL'lik ödül kimin oldu, haftanın eleme adayları kim oldu?" İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Mavi ve kırmızı takım ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Kahramanmaraş yöresine ait geleneksel lezzetlerin yapıldığı programda en başarılı tabağı ortaya çıkaran yarışmacı büyük ödülün sahibi olacak.
MasterChef ödül oyununun ilk etabını kazanan ekip mavi takım oldu. Mavi takım kendi arasında ödül oyununu kazanmak için tezgah başına geçti.
Ödül oyununda son ikiye Cemre ve Tanya kaldı. MasterChef All Star'da en başarılı tabağı ortaya çıkaran Cemre, bu hafta ödülü kazanan isim oldu.
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM OLDU?
Metin
Barbaros