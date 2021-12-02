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Ödül töreni canlı yayınlanacak

11. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Ödül Töreni canlı yayınlanacak

Ödül töreni canlı yayınlanacak
Canlı yayınlanacak
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HABERTURK.COM

11. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Altın Terazi Uzun Metraj ve Kısa Metraj film yarışmalarının ödül töreni, bugün saat 19'da Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Evi'nde gerçekleştirilecek.

Sunuculuğunu Pınar Altuğ Atacan ve Hakan Bilgin'in yapacağı ödül törenine yurtdışı ve yurtiçinden jüri üyeleri, akademik program katılımcıları, festival başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer, Festival Direktörü Prof. Dr. Bengi Semerci ve destekçilerimizin yanı sıra sinema ve hukuk dünyasının mensupları katılacak.

Yarışma sonuçlarının açıklanması ve ödüllerin sahiplerine takdim edilmesinin ardından tören, 'Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması' ve 'Altın Terazi Kısa Metraj Film Yarışması'nı kazanan filmlerin gösterimiyle sona erecek. Törende; 'Öğrenci Jürisi Ödülü' ve 'Habertürk Seyirci Ödülü' de sahiplerini bulacak.

Ödül töreni, festivalin Youtube kanalı olan https://www.youtube.com/uscff adresinden canlı yayınlanacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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