Ödüllü dizinin yeni sezonuna dair açıklama: Yakında geliyor
Ödüllü dizi The Bear'ın yıldızı Jeremy Allen White, Carmy'nin üçüncü sezonda karşılaşacağı zorluklar hakkında açıklamalarda bulundu. Üçüncü sezon onayını alan dizi çok yakında izleyicilerle bulaşacak
ELEŞTİRMENLERDEN TAM NOT ALDI
Dizinin başrol oyuncusu Jeremy Allen White yeni sezonun 2024'te geri döneceğini duyurdu. Emmy adayı FX/Hulu dizisinin "Mükemmel" olduğunu nitelendiren birçok eleştirmen ilerleyen sezonlarda neler olacağını merak ediyor.
8 bölümden oluşan dizinin ikinci sezonunda Cicero'ya olan borçlarını 18 ay içinde ödemek zorunda olan restoran çalışanları sıkı bir programa girer ve restoranın açılış gecesine kadar yaşananlar işlenir.
Hedefe ulaşmaya giden zorlu süreç, dizinin baş karakteri Carmen 'Carmy' Bezatto'yu tüketirken çöküşe sürüklüyor.
"BİRKAÇ SENARYO VAR"
Yeni filmi The Iron Claw ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan White The Bear'in üçüncü sezonunda neler olacağını anlattı.
Birkaç senaryo yazıldığını söyleyen White "Size doğruyu söyleyeyim, sanırım birkaç senaryo var. Hiçbirini okumadım. Ocak ayında bazı şeflerle bir araya gelerek epey bir zaman geçireceğimi biliyorum. Sanırım üçüncü sezondaki restoran için bir menü belirlenecek. Bu menüyü farklı şeflerle bir araya getirmeye ve yemek pişirmeye başlayacağımı ve kamera karşısında daha fazla şey yapmak için hazırlanmaya çalışacağımı biliyorum" dedi.
"ÜÇÜNCÜ SEZONDA MUTFAK ATMOSFERİNE GERİ DÖNECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"
"İlk sezondan önce hepimiz çok hazırlık yaptık" diyen oyuncu şu sözleri ekledi "Ben aşçılık okuluna gittim ve restoranlarda çok zaman geçirdim. İkinci sezonun büyük bir kısmı restoranı bir araya getirmekle ilgiliydi, o yüzden çok fazla yemek yemek yoktu. Ama şimdi üçüncü sezonda, ilk sezonda sahip olduğumuz o işleyen mutfak atmosferine geri döneceğimizi düşünüyürum" ifadelerini kullandı.
Christopher Storer'ın yaratıcısı olduğu dizide başroldeki White'a Ayo Edebiri, Ebon Moss-Bachrach, Abby Elliott, Jon Bernthal ve Molly Gordon eşlik ediyor.
The Bear, eleştiri derleme sitesi Rotten Tomatoes'da 100 üzerinden 99 gibi kusursuz bir puana sahip.