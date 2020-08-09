Ödüllü Eğriçayır balının hasadı yapıldı - MERSİN

AA

Kanada'nın Montreal kentinde düzenlenen 46. Dünya Arıcılık Kongresi'nde "Dünyanın En İyi Balı" ödülüne layık görülen balın hasadı, Erdemli ilçesine bağlı 2 bin 500 rakımdaki Eğriçayır yaylasında gerçekleştirildi.- "Ödüllü balımıza talep arttı"Üretici Celal Çay, gazetecilere, kaliteden ödün vermeden aynı heyecanla çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.Yaklaşık 300 yıllık bir gelenekle üretim yaptıklarını dile getiren Çay, Eğriçayır balının vücut direncine faydalı olduğunu söyledi.Oldukça fazla talep aldıklarını aktaran Çay, "Geçen yıllarda ihracat yapıyorduk, ancak bu yıl yapmayacağız. Çünkü iç talebi karşılayamaz duruma geldik. Ödüllü balımıza talep arttı. Bu nedenle ihracat yerine iç talebi karşılama kararı aldık." diye konuştu.Çay, hava sıcaklığının üretimi etkilediğini belirterek, buna rağmen hasat döneminin güzel geçtiğini, üretimden memnun olduklarını kaydetti.Ödüllü balın kilogramının 100 ila 300 liraya satışa sunulması bekleniyor.